Трансфер Мартина Субименди вошел в тройку рекордных среди испанцев

Недавно Мартин Субименди стал игроком лондонского «Арсенала».

Трансфер игрока стал вторым самым дорогим среди всех испанских футболистов в истории (70 млн евро, Transfermarkt).

Рекордсменом остается Кепа Аррисабалага, трансфер которого из «Атлетика» в «Челси» составил 80 млн евро.