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  4. Трансфер Мартина Субименди вошел в тройку рекордных среди испанцев
Англия
09 июля 2025, 15:48 |
255
0

Трансфер Мартина Субименди вошел в тройку рекордных среди испанцев

Кто является рекордсменом среди представителей Испании за всю историю?

09 июля 2025, 15:48 |
255
0
Трансфер Мартина Субименди вошел в тройку рекордных среди испанцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Недавно Мартин Субименди стал игроком лондонского «Арсенала».

Трансфер игрока стал вторым самым дорогим среди всех испанских футболистов в истории (70 млн евро, Transfermarkt).

Рекордсменом остается Кепа Аррисабалага, трансфер которого из «Атлетика» в «Челси» составил 80 млн евро.

  • 80,0 млн евро – Кепа Аррисабалага (из Атлетика в Челси)
  • 70,0 млн евро – Мартин Субименди (из Реал Сосьедад в Арсенал)
  • 70,0 млн евро – Родри (из Атлетико в Манчестер Сити)
  • 66,0 млн евро – Альваро Мората (из Реала в Челси)
  • 65,3 млн евро – Марк Кукурелья (из Брайтона в Челси)
  • 65,0 млн евро – Эмерик Лапорт (из Атлетика в Манчестер Сити)
  • 62,5 млн евро – Дин Гейсен (из Борнмута в Реал)
  • 60,0 млн евро – Нико Гонсалес (из Порту в Манчестер Сити)
  • 60,0 млн евро – Диего Коста (из Челси в Атлетико)
  • 58,5 млн евро – Фернандо Торрес (из Ливерпуля в Челси)
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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