Англия09 июля 2025, 15:48 |
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Трансфер Мартина Субименди вошел в тройку рекордных среди испанцев
Кто является рекордсменом среди представителей Испании за всю историю?
09 июля 2025, 15:48 |
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Недавно Мартин Субименди стал игроком лондонского «Арсенала».
Трансфер игрока стал вторым самым дорогим среди всех испанских футболистов в истории (70 млн евро, Transfermarkt).
Рекордсменом остается Кепа Аррисабалага, трансфер которого из «Атлетика» в «Челси» составил 80 млн евро.
- 80,0 млн евро – Кепа Аррисабалага (из Атлетика в Челси)
- 70,0 млн евро – Мартин Субименди (из Реал Сосьедад в Арсенал)
- 70,0 млн евро – Родри (из Атлетико в Манчестер Сити)
- 66,0 млн евро – Альваро Мората (из Реала в Челси)
- 65,3 млн евро – Марк Кукурелья (из Брайтона в Челси)
- 65,0 млн евро – Эмерик Лапорт (из Атлетика в Манчестер Сити)
- 62,5 млн евро – Дин Гейсен (из Борнмута в Реал)
- 60,0 млн евро – Нико Гонсалес (из Порту в Манчестер Сити)
- 60,0 млн евро – Диего Коста (из Челси в Атлетико)
- 58,5 млн евро – Фернандо Торрес (из Ливерпуля в Челси)
🏅 Zubimendi entra en el podio de los futbolistas nacionales más costosos de siempre.— Transfermarkt.es (@TMes_news) July 8, 2025
✴️ https://t.co/3WfZS2aylJ#zubimendi #Fichajes pic.twitter.com/sRRzJZ49Zs
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