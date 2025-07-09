Мусиала впервые прокомментировал перелом ноги. Сказал, кто виноват
Игрок не винит Доннарумму
Атакующий хавбек Баварии Джамал Мусиала впервые прокомментировал перелом ноги, полученный в матче Клубного чемпионата мира против ПСЖ.
Игрок не винит вратаря парижан Джанлуиджи Доннарумму, который упал на ногу сопернику и нанес ему повреждение, а считает, что во всем виновата случайность.
«Благодарю всех за поддержку. Приятно, что так много людей пожелали мне выздоровления и возвращения на поле. Хочу отдельно сказать, что в этой ситуации с травмой никого винить нельзя, это случайность. Такое случается в спорте».
«Я намерен восстановиться и в скором времени вернусь на поле еще более сильным», – сказал Мусиала.
Ожидается, что после операции Мусиала пропустит 4-5 месяцев.
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