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Германия
09 июля 2025, 16:37 | Обновлено 09 июля 2025, 16:48
824
0

Мусиала впервые прокомментировал перелом ноги. Сказал, кто виноват

Игрок не винит Доннарумму

09 июля 2025, 16:37 | Обновлено 09 июля 2025, 16:48
824
0
Мусиала впервые прокомментировал перелом ноги. Сказал, кто виноват
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Атакующий хавбек Баварии Джамал Мусиала впервые прокомментировал перелом ноги, полученный в матче Клубного чемпионата мира против ПСЖ.

Игрок не винит вратаря парижан Джанлуиджи Доннарумму, который упал на ногу сопернику и нанес ему повреждение, а считает, что во всем виновата случайность.

«Благодарю всех за поддержку. Приятно, что так много людей пожелали мне выздоровления и возвращения на поле. Хочу отдельно сказать, что в этой ситуации с травмой никого винить нельзя, это случайность. Такое случается в спорте».

«Я намерен восстановиться и в скором времени вернусь на поле еще более сильным», – сказал Мусиала.

Ожидается, что после операции Мусиала пропустит 4-5 месяцев.

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Джамал Мусиала Бавария ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма травма чемпионат Германии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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