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  4. «В Париже надеются, что…» Во Франции раскрыли планы ПСЖ на Забарного
Франция
09 июля 2025, 15:15 |
1868
2

«В Париже надеются, что…» Во Франции раскрыли планы ПСЖ на Забарного

Доминик Северак рассказал, что парижане не спешат с трансфером украинца

09 июля 2025, 15:15 |
1868
2
«В Париже надеются, что…» Во Франции раскрыли планы ПСЖ на Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист Le Parisien Доминик Северак прокомментировал трансферную сагу с участием французского «ПСЖ» и украинского защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.

«ПСЖ» надеется, что Забарный сможет играть как на позиции центрального защитника, так и на позиции флангового защитника. Этот трансфер не займет много времени, «ПСЖ» никуда не спешит. Сезон возобновляется только 4 августа.

Да, конечно, 13 августа им предстоит сыграть с «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФА, но по-настоящему сезон начнется ближе к концу августа. Пока нет необходимости спешить с трансферами игроков», – цитирует Северака Planete PSG.

Сообщалось, что будущее Забарного уже определено.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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SHN
Так хотели,так хотели и тут вдруг не спешат
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