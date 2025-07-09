«В Париже надеются, что…» Во Франции раскрыли планы ПСЖ на Забарного

Журналист Le Parisien Доминик Северак прокомментировал трансферную сагу с участием французского «ПСЖ» и украинского защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.

«ПСЖ» надеется, что Забарный сможет играть как на позиции центрального защитника, так и на позиции флангового защитника. Этот трансфер не займет много времени, «ПСЖ» никуда не спешит. Сезон возобновляется только 4 августа.

Да, конечно, 13 августа им предстоит сыграть с «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФА, но по-настоящему сезон начнется ближе к концу августа. Пока нет необходимости спешить с трансферами игроков», – цитирует Северака Planete PSG.

Сообщалось, что будущее Забарного уже определено.