Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «У Реала не один игрок»

Вингер французского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от матча 1/2 финала клубного чемпионата мира против мадридского «Реала»:

«Килиан Мбаппе? У них не один игрок! Это очень хорошая команда, мы должны уважать всех их игроков, мы сосредоточены на нашей игре.

Кто должен выиграть Золотой мяч 2025? Это сложный вопрос. Мбаппе – один из лучших игроков сейчас. Мы не знаем. Конечно, «Реал Мадрид» – более опасная команда с Мбаппе. У них есть замечательные индивидуальные игроки, но, прежде всего, это качественная команда. Мы готовы столкнуться с кем угодно, независимо от соперника».

Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится 9 июля в 22:00 по киевскому времени.