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  4. Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «У Реала не один игрок»
Клубный чемпионат мира
09 июля 2025, 15:10 |
769
0

Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «У Реала не один игрок»

Вингер «ПСЖ» поделился ожиданиями от матча против «Реала»

09 июля 2025, 15:10 |
769
0
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «У Реала не один игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Вингер французского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от матча 1/2 финала клубного чемпионата мира против мадридского «Реала»:

«Килиан Мбаппе? У них не один игрок! Это очень хорошая команда, мы должны уважать всех их игроков, мы сосредоточены на нашей игре.

Кто должен выиграть Золотой мяч 2025? Это сложный вопрос. Мбаппе – один из лучших игроков сейчас. Мы не знаем. Конечно, «Реал Мадрид» – более опасная команда с Мбаппе. У них есть замечательные индивидуальные игроки, но, прежде всего, это качественная команда. Мы готовы столкнуться с кем угодно, независимо от соперника».

Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится 9 июля в 22:00 по киевскому времени.

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Килиан Мбаппе ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид Хвича Кварацхелия
Дмитрий Вус Источник: L'Equipe
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