Украина. Премьер лига09 июля 2025, 14:26 |
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Кто является автором самого быстрого гола в истории Лиги чемпионов?
Какое отношение донецкий «Шахтер» имеет к одному из рекордов турнира?
09 июля 2025, 14:26 |
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Вчера матчами первого квалификационного раунда стартовал новый сезон Лиги чемпионов 2025/26.
УЕФА по этому поводу продолжает вспоминать рекордсменов турнира.
Настала очередь вспомнить самые быстрые голы в матчах Лиги чемпионов.
- Самый быстрый гол в истории турнира: Рой Макаай (Бавария, против Реала в сезоне 2006/07) – 10,12 секунды.
- Самый быстрый гол во втором тайме: Федерико Кьеза (Ювентус, против Челси в сезоне 2021/22) – 10 секунд.
- Самый быстрый гол в матче группового турнира: Жонас (Валенсия, против Байера в сезоне 2011/12) – 10,96 секунды.
- Самый быстрый гол среди игроков, вышедших на замену: Винисиус Жуниор (Реал, против Шахтера в сезоне 2020/21) – 14 секунд.
- Самый быстрый гол в финале Лиги чемпионов: Паоло Мальдини (Милан, против Ливерпуля в сезоне 2004/05) – 53 секунды.
⚡️⏱️ pic.twitter.com/drhDyXWfSo— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 9, 2025
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