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Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 14:26 |
438
0

Кто является автором самого быстрого гола в истории Лиги чемпионов?

Какое отношение донецкий «Шахтер» имеет к одному из рекордов турнира?

09 июля 2025, 14:26 |
438
0
Кто является автором самого быстрого гола в истории Лиги чемпионов?
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Макай

Вчера матчами первого квалификационного раунда стартовал новый сезон Лиги чемпионов 2025/26.

УЕФА по этому поводу продолжает вспоминать рекордсменов турнира.

Настала очередь вспомнить самые быстрые голы в матчах Лиги чемпионов.

  • Самый быстрый гол в истории турнира: Рой Макаай (Бавария, против Реала в сезоне 2006/07) – 10,12 секунды.
  • Самый быстрый гол во втором тайме: Федерико Кьеза (Ювентус, против Челси в сезоне 2021/22) – 10 секунд.
  • Самый быстрый гол в матче группового турнира: Жонас (Валенсия, против Байера в сезоне 2011/12) – 10,96 секунды.
  • Самый быстрый гол среди игроков, вышедших на замену: Винисиус Жуниор (Реал, против Шахтера в сезоне 2020/21) – 14 секунд.
  • Самый быстрый гол в финале Лиги чемпионов: Паоло Мальдини (Милан, против Ливерпуля в сезоне 2004/05) – 53 секунды.
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Лига чемпионов статистика Рой Макай Бавария Реал Мадрид Федерико Кьеза Ювентус Челси Валенсия Байер Винисиус Жуниор Шахтер Донецк Паоло Мальдини Милан Ливерпуль
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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