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  4. Скаут оценил дебютный сезон Довбика в Серии А
Италия
09 июля 2025, 12:25 |
674
0

Скаут оценил дебютный сезон Довбика в Серии А

Алекс Великих высказался о первом сезоне украинца в Италии

09 июля 2025, 12:25 |
674
0
Скаут оценил дебютный сезон Довбика в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Скаут Алекс Великих в эксклюзивном комментарии Sport.ua оценил выступления украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика в дебютном сезоне в Серии А.

«Дебютный сезон в итальянской Серии А для Артема Довбика получился сложным, что, в принципе, могло ожидать игрока, проведшего свой лучший европейский сезон в совершенно другом по стилю чемпионате.

Все-таки Серия А, несмотря на большое изменение в плане результативности, остается высокой школой игры в защите. Плотность индивидуальной игры защитников, тактические приемы отработки в системе командных взаимодействий – это визитная карточка итальянской школы.

К тому же в самой «Роме» сезон вышел турбулентным – смена тренеров, смена в руководстве департаментов, приход тренера с опытом взаимоотношения в прошлом клубе с другим форвардом – Шомуродовым, травма Дибалы и прочее.

Но свои голы Артем забил и, если говорить о главном компоненте для нападающего – количества забитых голов, то показатель у Довбика хороший. Что, к сожалению, многие упускают из вида, делая акцент на анализе взаимодействий игрока в команде», – сказал скаут.

Украинский нападающий провел за «Рому» во всех официальных турнирах 45 поединков, забил 17 мячей и сделал три результативных передачи.

Transfermarkt оценивает 27-летнего Довбика в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне «Рома» заняла пятое место в чемпионате Италии и в следующей кампании будет играть в основном этапе Лиги Европы.

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Алекс Великих инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Artem_Ponomar
враховуючи всі складнощі які були в Ромі в минулому сезоні то Довбик непоганий сезон провів
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