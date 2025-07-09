Скаут оценил дебютный сезон Довбика в Серии А

Скаут Алекс Великих в эксклюзивном комментарии Sport.ua оценил выступления украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика в дебютном сезоне в Серии А.

«Дебютный сезон в итальянской Серии А для Артема Довбика получился сложным, что, в принципе, могло ожидать игрока, проведшего свой лучший европейский сезон в совершенно другом по стилю чемпионате.

Все-таки Серия А, несмотря на большое изменение в плане результативности, остается высокой школой игры в защите. Плотность индивидуальной игры защитников, тактические приемы отработки в системе командных взаимодействий – это визитная карточка итальянской школы.

К тому же в самой «Роме» сезон вышел турбулентным – смена тренеров, смена в руководстве департаментов, приход тренера с опытом взаимоотношения в прошлом клубе с другим форвардом – Шомуродовым, травма Дибалы и прочее.

Но свои голы Артем забил и, если говорить о главном компоненте для нападающего – количества забитых голов, то показатель у Довбика хороший. Что, к сожалению, многие упускают из вида, делая акцент на анализе взаимодействий игрока в команде», – сказал скаут.

Украинский нападающий провел за «Рому» во всех официальных турнирах 45 поединков, забил 17 мячей и сделал три результативных передачи.

Transfermarkt оценивает 27-летнего Довбика в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне «Рома» заняла пятое место в чемпионате Италии и в следующей кампании будет играть в основном этапе Лиги Европы.