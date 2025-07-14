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14 июля 2025, 03:04 |
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АНРИ: «Он вдохновлял меня больше, чем Месси. Лео как будто шутка»

Легендарный француз – о Диего Марадоне

14 июля 2025, 03:04 |
70
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АНРИ: «Он вдохновлял меня больше, чем Месси. Лео как будто шутка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Легенда «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри высказался о культовом аргентинце Диего Марадоне.

«Марадона – сложный случай. Почему? Потому что он участвовал в первом чемпионате мира, который я видел, он мне запомнился. Возможно, это прозвучит глупо, но Марадона всегда будет вдохновлять меня больше, чем Месси. Лео это как-то несерьезно», – сказал Анри.

Ранее легенда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри назвал самого крутого игрока в истории «Барселоны». Анри выделил своего соотечественника Лилиана Тюрама.

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Тьерри Анри Диего Марадона Лионель Месси
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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