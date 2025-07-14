АНРИ: «Он вдохновлял меня больше, чем Месси. Лео как будто шутка»

Легенда «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри высказался о культовом аргентинце Диего Марадоне.

«Марадона – сложный случай. Почему? Потому что он участвовал в первом чемпионате мира, который я видел, он мне запомнился. Возможно, это прозвучит глупо, но Марадона всегда будет вдохновлять меня больше, чем Месси. Лео это как-то несерьезно», – сказал Анри.

Ранее легенда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри назвал самого крутого игрока в истории «Барселоны». Анри выделил своего соотечественника Лилиана Тюрама.