Другие новости14 июля 2025, 03:04 |
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АНРИ: «Он вдохновлял меня больше, чем Месси. Лео как будто шутка»
Легендарный француз – о Диего Марадоне
14 июля 2025, 03:04 |
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Легенда «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри высказался о культовом аргентинце Диего Марадоне.
«Марадона – сложный случай. Почему? Потому что он участвовал в первом чемпионате мира, который я видел, он мне запомнился. Возможно, это прозвучит глупо, но Марадона всегда будет вдохновлять меня больше, чем Месси. Лео это как-то несерьезно», – сказал Анри.
Ранее легенда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри назвал самого крутого игрока в истории «Барселоны». Анри выделил своего соотечественника Лилиана Тюрама.
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