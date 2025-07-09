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  4. Орельен ТЧУАМЕНИ: «Мы отдадим все силы, чтобы победить»
Клубный чемпионат мира
09 июля 2025, 10:49 |
165
0

Орельен ТЧУАМЕНИ: «Мы отдадим все силы, чтобы победить»

Полузащитник мадридского «Реала» поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ»

09 июля 2025, 10:49 |
165
0
Орельен ТЧУАМЕНИ: «Мы отдадим все силы, чтобы победить»
ФК Реал Мадрид. Орельен Тчуамени

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени поделился ожиданиями от матча 1/2 финала клубного чемпионата мира против французского «Пари Сен-Жермен»:

«Мы очень хорошо готовимся к матчу с «ПСЖ». Мы рады, что вышли в полуфинал, но хотим большего. Мы должны победить «ПСЖ» и будем выкладываться на полную, бороться за победу, чтобы остаться в турнире.

«ПСЖ» – хорошая команда, в которой играет много игроков, которых я знаю лично. Это топ-команда мирового футбола, которая недавно выиграла Лигу чемпионов. Это будет тяжелый матч, но у нас есть качество, чтобы выиграть, и мы должны это показать.

Позиция полузащитника очень важна, потому что мы должны предвидеть, что будет дальше. Моя задача – адаптироваться, это зависит от условий каждого матча и игры соперника.

С каждым днем мы все лучше понимаем, чего хочет тренер и его штаб. Мы улучшаемся на поле и вне его в каждом матче. Мы должны продолжать работать и улучшаться».

Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится 9 июля в 22:00 по киевскому времени.

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид Орельен Тчуамени
Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
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