Ингулец интересуется атакующим игроком, от которого отказалось Динамо
Викентий Волошин может продолжить карьеру в Первой лиге
Перволиговый «Ингулец» интересуется украинским полузащитником Викентием Волошиным, сообщает Telegram-канал «Камон, плей!».
По информации источника, в подписании 24-летнего футболиста, у которого в конце июня 2025 года истекает контракт с киевским «Динамо», заинтересован лично главный тренер клуба Василий Кобин.
В сезоне 2024/25 Викентий Волошин на правах аренды провел 4 матча (108 минут на поле) за луганскую «Зарю», не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока молодежной сборной Украины в 250 тысяч евро.
Ранее Викентий Волошин не подошел «Черноморцу».
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