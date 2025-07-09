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  4. Ингулец интересуется атакующим игроком, от которого отказалось Динамо
Украина. Первая лига
09 июля 2025, 11:27 |
724
0

Ингулец интересуется атакующим игроком, от которого отказалось Динамо

Викентий Волошин может продолжить карьеру в Первой лиге

09 июля 2025, 11:27 |
724
0
Ингулец интересуется атакующим игроком, от которого отказалось Динамо
ФК Заря. Викентий Волошин

Перволиговый «Ингулец» интересуется украинским полузащитником Викентием Волошиным, сообщает Telegram-канал «Камон, плей!».

По информации источника, в подписании 24-летнего футболиста, у которого в конце июня 2025 года истекает контракт с киевским «Динамо», заинтересован лично главный тренер клуба Василий Кобин.

В сезоне 2024/25 Викентий Волошин на правах аренды провел 4 матча (108 минут на поле) за луганскую «Зарю», не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока молодежной сборной Украины в 250 тысяч евро.

Ранее Викентий Волошин не подошел «Черноморцу».

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Викентий Волошин Ингулец трансферы свободный агент Динамо Киев Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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