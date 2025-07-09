Ингулец интересуется атакующим игроком, от которого отказалось Динамо

Перволиговый «Ингулец» интересуется украинским полузащитником Викентием Волошиным, сообщает Telegram-канал «Камон, плей!».

По информации источника, в подписании 24-летнего футболиста, у которого в конце июня 2025 года истекает контракт с киевским «Динамо», заинтересован лично главный тренер клуба Василий Кобин.

В сезоне 2024/25 Викентий Волошин на правах аренды провел 4 матча (108 минут на поле) за луганскую «Зарю», не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока молодежной сборной Украины в 250 тысяч евро.

Ранее Викентий Волошин не подошел «Черноморцу».