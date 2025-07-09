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Клубный чемпионат мира
09 июля 2025, 10:24 | Обновлено 09 июля 2025, 10:25
97
0

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я хочу привезти этот трофей в Мадрид»

Полузащитник мадридского «Реала» поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ»

09 июля 2025, 10:24 | Обновлено 09 июля 2025, 10:25
97
0
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я хочу привезти этот трофей в Мадрид»
ФК Реал Мадрид. Джуд Беллингем

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился ожиданиями от матча 1/2 финала клубного чемпионата мира против французского «Пари Сен-Жермен»:

«Многие мои мечты сбылись. Победа в Лиге чемпионов, Ла Лиге, игра с невероятными футболистами, участие в больших матчах, забитые важные голы и достижение больших вершин. Все это является частью мечты быть игроком «Реала». Я хочу продолжать достигать больших целей. Помочь команде выиграть 2 оставшихся матча, привезти трофей в Мадрид и продолжать увековечивать величие клуба. Ожидания огромны, потому что это самый большой клуб в мире, но я люблю все это и, конечно, хочу быть частью этого.

В каждом матче я чувствую себя счастливым, что могу проанализировать свою игру с тактической точки зрения. Я выполняю разные роли в одной игре. У меня есть оборонительные обязанности, а также другие задачи, когда у меня мяч. Каждый матч — это возможность играть по-разному. Мне нравится, когда я вижу себя в составе команды и узнаю, где буду играть. Мне это нравится. Как я всегда говорил, я сделаю все, что нужно для команды, на любой позиции. Одной из моих сильных сторон является то, что я могу играть на разных позициях, и мне нравится, что тренеры это во мне видят. Я могу выполнять для них любую роль. Я чувствую себя хорошо, могу играть комфортно. Я хочу помочь команде играть хорошо. Мы команда, которая всегда любит играть, но особенно с новыми идеями и новым энтузиазмом, который принес новый тренер и его тренерский штаб. Мы в хорошем положении, и я наслаждаюсь этим новым этапом.

Мы приближаемся к концу соревнований. Мы здесь уже 3 недели, и это был замечательный опыт. Я чувствую себя расслабленным и стараюсь не слишком задумываться. Главное – сохранить спокойствие тела и ума. Мы провели хорошие тренировки, готовясь к тяжелому матчу против действующего чемпиона Лиги чемпионов. Мы знаем, что это будет тяжелая игра, но мы сделаем все, чтобы победить.

Наша фан-база в США? Невероятно. Это удивительно, потому что ты думаешь, что можешь поехать в эти города в Америке, и никто не будет знать, кто ты. Ты можешь ходить по отелю или городу и оставаться анонимным, но я думаю, это потому, что клуб такой большой, и люди следят за ним, куда бы мы ни поехали. Когда мы были в Нью-Йорке, возле отеля на лесах стояли люди, которые пытались увидеть, что происходит в автобусе. Это невероятно, а матчи просто сумасшедшие. Многие говорят о том, что стадион был полный во время последнего матча. Около 75 тысяч зрителей на каждой игре. Это невероятно. Это замечательный опыт – видеть, как они ценят нас как команду. Это напоминает нам, насколько велик этот клуб. Самый большой клуб в мире. Ничего подобного не увидишь ни в одном другом клубе. Приятно быть частью этого, и спасибо всем за поддержку в Америке».

Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится 9 июля в 22:00 по киевскому времени.

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид Джуд Беллингем
Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
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