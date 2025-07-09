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  4. Легендарный нападающий: «Довбик забил много голов, но...»
Италия
09 июля 2025, 11:38 |
484
0

Легендарный нападающий: «Довбик забил много голов, но...»

Збигнев Бонек хочет, чтобы украинец лучше взаимодействовал с партнерами

09 июля 2025, 11:38 |
484
0
Легендарный нападающий: «Довбик забил много голов, но...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легендарный польский нападающий Збигнев Бонек высказался об украинском форварде римской «Ромы» Артеме Довбике:

«Довбик забил много голов, но я хотел бы, чтобы он больше взаимодействовал с партнерами по команде. Чтобы, когда ему давали хороший пас, он мог им воспользоваться. В любом случае он забил 17 голов и остается отличной инвестицией».

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее об Артеме Довбике жестко высказался итальянский политик.

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Збигнев Бонек Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Вус Источник: Il Tempo
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