Легендарный нападающий: «Довбик забил много голов, но...»

Легендарный польский нападающий Збигнев Бонек высказался об украинском форварде римской «Ромы» Артеме Довбике:

«Довбик забил много голов, но я хотел бы, чтобы он больше взаимодействовал с партнерами по команде. Чтобы, когда ему давали хороший пас, он мог им воспользоваться. В любом случае он забил 17 голов и остается отличной инвестицией».

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее об Артеме Довбике жестко высказался итальянский политик.