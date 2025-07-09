Луис ЭНРИКЕ: «Это будет особая игра»
Главный тренер «ПСЖ» поделился ожиданиями от матча против «Реала»
Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/2 финала клубного чемпионата мира против мадридского «Реала»:
«Мбаппе? Это вопрос о прошлом, а я здесь не для того, чтобы говорить о прошлом, я думаю только о будущем.
Погода? Мы привыкаем к этому. К игре в таких условиях, потому что это было нормой во время чемпионата мира. Все будет как всегда. Это не очень хорошо для зрелищности футбола, потому что трудно играть в таких условиях. Но эти условия одинаковы для обеих команд.
Игра против «Реала» будет особенным матчем, без сомнения. В то же время, нам нравится играть в такие игры, потому что это означает, что ты хорошо выполнил свою работу и можешь играть в полуфинале».
Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится 9 июля в 22:00 по киевскому времени.
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