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  4. Луис ЭНРИКЕ: «Это будет особая игра»
Клубный чемпионат мира
09 июля 2025, 10:15 |
98
0

Луис ЭНРИКЕ: «Это будет особая игра»

Главный тренер «ПСЖ» поделился ожиданиями от матча против «Реала»

09 июля 2025, 10:15 |
98
0
Луис ЭНРИКЕ: «Это будет особая игра»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/2 финала клубного чемпионата мира против мадридского «Реала»:

«Мбаппе? Это вопрос о прошлом, а я здесь не для того, чтобы говорить о прошлом, я думаю только о будущем.

Погода? Мы привыкаем к этому. К игре в таких условиях, потому что это было нормой во время чемпионата мира. Все будет как всегда. Это не очень хорошо для зрелищности футбола, потому что трудно играть в таких условиях. Но эти условия одинаковы для обеих команд.

Игра против «Реала» будет особенным матчем, без сомнения. В то же время, нам нравится играть в такие игры, потому что это означает, что ты хорошо выполнил свою работу и можешь играть в полуфинале».

Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится 9 июля в 22:00 по киевскому времени.

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид Луис Энрике пресс-конференция Килиан Мбаппе
Дмитрий Вус Источник
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