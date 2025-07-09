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  4. Мирра Андреева – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
09 июля 2025, 06:41 |
54
0

Мирра Андреева – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2025

09 июля 2025, 06:41 |
54
0
Мирра Андреева – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

9 июля на Уимблдонском турнире 2025 пройдут матчи 1/4 финала в нижней части турнирной сетки женского одиночного разряда.

Ориентировочно в 15:30 на центральный корт выйдут Мирра Андреева (WTA 7) и Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 35).

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Иги Свентек, либо против Людмилы Самсоновой.

📺 Видеотрансляция

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Белинда Бенчич Мирра Андреева смотреть онлайн Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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