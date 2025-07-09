Мирра Андреева – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 июля на Уимблдонском турнире 2025 пройдут матчи 1/4 финала в нижней части турнирной сетки женского одиночного разряда.

Ориентировочно в 15:30 на центральный корт выйдут Мирра Андреева (WTA 7) и Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 35).

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Иги Свентек, либо против Людмилы Самсоновой.

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