Уимблдон09 июля 2025, 06:41 |
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Мирра Андреева – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2025
09 июля 2025, 06:41 |
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9 июля на Уимблдонском турнире 2025 пройдут матчи 1/4 финала в нижней части турнирной сетки женского одиночного разряда.
Ориентировочно в 15:30 на центральный корт выйдут Мирра Андреева (WTA 7) и Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 35).
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Иги Свентек, либо против Людмилы Самсоновой.
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