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Уимблдон
09 июля 2025, 06:33 |
51
0

Ига Свентек – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2025

09 июля 2025, 06:33 |
51
0
Ига Свентек – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

9 июля на Уимблдонском турнире 2025 пройдут матчи 1/4 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Ориентировочно в 15:00 на корт №1 выйдут Ига Свентек (Польша, WTA 4) и Людмила Самсонова (WTA 19).

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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 4:0 в пользу Иги.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Мирры Андреевой, либо против Белинды Бенчич.

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Ига Свёнтек Людмила Самсонова смотреть онлайн Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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