Уимблдон09 июля 2025, 06:33 |
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Ига Свентек – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2025
09 июля 2025, 06:33 |
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9 июля на Уимблдонском турнире 2025 пройдут матчи 1/4 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.
Ориентировочно в 15:00 на корт №1 выйдут Ига Свентек (Польша, WTA 4) и Людмила Самсонова (WTA 19).
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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 4:0 в пользу Иги.
Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Мирры Андреевой, либо против Белинды Бенчич.
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