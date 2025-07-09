Ига Свентек – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 июля на Уимблдонском турнире 2025 пройдут матчи 1/4 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Ориентировочно в 15:00 на корт №1 выйдут Ига Свентек (Польша, WTA 4) и Людмила Самсонова (WTA 19).

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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 4:0 в пользу Иги.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Мирры Андреевой, либо против Белинды Бенчич.

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