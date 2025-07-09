СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В среду, 9 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Жальгирис – Хамрун
20:30 ФКСБ – Интер Клуб Эскальдес
22:00 ПСЖ – Реал Мадрид
ТЕННИС
16:30 Янник Синнер – Бен Шелтон
17:00 Флавио Коболли – Новак Джокович
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