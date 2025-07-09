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09 июля 2025, 06:24 |
26
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

09 июля 2025, 06:24 |
26
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 9 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Жальгирис – Хамрун

Ggbet 1.82 – 3.45 – 4.92

20:30 ФКСБ – Интер Клуб Эскальдес

Ggbet 1.04 – 18.00 – 47.00

22:00 ПСЖ – Реал Мадрид

Ggbet 2.43 – 3.68 – 3.02

ТЕННИС

16:30 Янник Синнер – Бен Шелтон

Ggbet 1.39 – 3.31

17:00 Флавио Коболли – Новак Джокович

Ggbet 8.90 – 1.10

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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