СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июля

В среду, 9 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Жальгирис – Хамрун

1.82 – 3.45 – 4.92

20:30 ФКСБ – Интер Клуб Эскальдес

1.04 – 18.00 – 47.00

22:00 ПСЖ – Реал Мадрид

2.43 – 3.68 – 3.02

ТЕННИС

16:30 Янник Синнер – Бен Шелтон

1.39 – 3.31

17:00 Флавио Коболли – Новак Джокович

8.90 – 1.10

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