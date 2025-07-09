Барселона наказала Ямаля за скандал с психологом: вмешалась полиция
Всплыла скандальная история из прошлого Ламина Ямаля
Звёздный вингер «Барселоны» Ламин Ямаль оказался в центре скандала, подробности которого всплыли в его новой книге.
Книга называется «Ламин Ямаль. История мальчика, который мечтал о Камп Ноу».
В 2023 году он вместе с двумя игроками юношеской сборной Испании звонил психологу федерации с угрозами с анонимного номера.
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Женщина обратилась в полицию, а клуб наказал Ямаля четырёхматчевой дисквалификацией.
Сейчас 17-летний игрок — один из фаворитов на «Золотой мяч» после впечатляющего сезона (35 матчей, 9 голов, 15 ассистов).
13 июля он отпразднует своё 18-летие.
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