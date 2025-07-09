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09 июля 2025, 03:36 |
443
0

ФОТО. Сексуальную журналистку разнесли за лук в лифчике на КЧМ

Элеонора Инкардона заставляет всех забыть о футболе

09 июля 2025, 03:36 |
443
0
ФОТО. Сексуальную журналистку разнесли за лук в лифчике на КЧМ
Instagram. Элеонора Инкардона

Телеведущую DAZN Элеонору Инкардону раскритиковали в соцсетях за откровенный наряд на четвертьфинале КЧМ-2025 между ПСЖ и «Баварией» во Флориде.

34-летняя журналистка выложила фото в полосатом костюме с коротким топом в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пользователи сочли её внешний вид «непрофессиональным» и напомнили о её жалобах, что её судят лишь по внешности.

Многие написали, что она спутала футбольное поле с пляжем.

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Максим Лапченко Источник: dsport
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