ФОТО. Сексуальную журналистку разнесли за лук в лифчике на КЧМ

Телеведущую DAZN Элеонору Инкардону раскритиковали в соцсетях за откровенный наряд на четвертьфинале КЧМ-2025 между ПСЖ и «Баварией» во Флориде.

34-летняя журналистка выложила фото в полосатом костюме с коротким топом в Instagram.

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Пользователи сочли её внешний вид «непрофессиональным» и напомнили о её жалобах, что её судят лишь по внешности.

Многие написали, что она спутала футбольное поле с пляжем.