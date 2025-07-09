Другие новости09 июля 2025, 03:36 |
443
0
ФОТО. Сексуальную журналистку разнесли за лук в лифчике на КЧМ
Элеонора Инкардона заставляет всех забыть о футболе
09 июля 2025, 03:36 |
443
0
Телеведущую DAZN Элеонору Инкардону раскритиковали в соцсетях за откровенный наряд на четвертьфинале КЧМ-2025 между ПСЖ и «Баварией» во Флориде.
34-летняя журналистка выложила фото в полосатом костюме с коротким топом в Instagram.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Пользователи сочли её внешний вид «непрофессиональным» и напомнили о её жалобах, что её судят лишь по внешности.
Многие написали, что она спутала футбольное поле с пляжем.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 08 июля 2025, 09:18 3
Супертяжеловес против трилогии украинца с Фьюри
Футбол | 09 июля 2025, 03:23 0
Николай Морозюк – о Рауле Рианчо
Футбол | 08.07.2025, 21:19
Футбол | 08.07.2025, 07:32
Бокс | 09.07.2025, 01:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.07.2025, 07:56 3
07.07.2025, 09:14 8
07.07.2025, 12:46 3
07.07.2025, 21:12
07.07.2025, 19:50 1
07.07.2025, 17:57 4
08.07.2025, 08:18 22
08.07.2025, 00:15 3