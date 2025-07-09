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09 июля 2025, 03:19 | Обновлено 09 июля 2025, 03:20
279
0

ФОТО. Футболист Манчестер Юнайтед вышел в свет с бывшей Мбаппе

Мануэль Угарте встречается с секс-бомбой

09 июля 2025, 03:19 | Обновлено 09 июля 2025, 03:20
279
0
ФОТО. Футболист Манчестер Юнайтед вышел в свет с бывшей Мбаппе
Instagram. Джорджия Мэй Хит

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте подтвердил свои отношения с британской инфлюенсеркой Джорджией Мэй Хит, опубликовав совместное фото в Instagram с сердечком в подписи.

27-летняя Джорджия — модная блогерка с более 200 тисячами подписчиков в Instagram и 50 тисячами в TikTok. Ранее фанаты подозревали роман: в соцсетях они заметили, что она публиковала сторис из квартиры Угарте. Позже их увидели вместе на тренировочной базе «Юнайтед» в Каррингтоне.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Хит родом из Великобритании, но живёт между Англией и Австралией. Ранее ее связывали с Килианом Мбаппе — они ужинали вместе в Греции и, по слухам, ездили в отпуск в Марракеш.

Как она познакомилась с Угарте, пока неизвестно.

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Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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