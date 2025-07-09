ФОТО. Футболист Манчестер Юнайтед вышел в свет с бывшей Мбаппе
Мануэль Угарте встречается с секс-бомбой
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте подтвердил свои отношения с британской инфлюенсеркой Джорджией Мэй Хит, опубликовав совместное фото в Instagram с сердечком в подписи.
27-летняя Джорджия — модная блогерка с более 200 тисячами подписчиков в Instagram и 50 тисячами в TikTok. Ранее фанаты подозревали роман: в соцсетях они заметили, что она публиковала сторис из квартиры Угарте. Позже их увидели вместе на тренировочной базе «Юнайтед» в Каррингтоне.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Хит родом из Великобритании, но живёт между Англией и Австралией. Ранее ее связывали с Килианом Мбаппе — они ужинали вместе в Греции и, по слухам, ездили в отпуск в Марракеш.
Как она познакомилась с Угарте, пока неизвестно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок
«Ужгород» может воспользоваться проблемами «Миная»