ОФИЦИАЛЬНО. Известный игрок Ворсклы перешел в клуб из Кыргызстана

33-летний левый защитник Андрей Бацула покинул полтавскую «Ворсклу» и подписал контракт с клубом «Мурас Юнайтед» из Джалал-Абада.

Соглашение украинского футболиста с клубом из Киргизстана рассчитано до конца 2025 года. По данным портала Transfermarkt, переход состоялся на правах свободного агента.

Бацула присоединился к «Ворскле» в январе 2022 года. В общей сложности он провёл 78 официальных матчей за полтавский клуб, в которых забил 2 гола и отдал 9 результативных передач. В прошлом сезоне 2024/25 защитник сыграл 27 поединков (24 в УПЛ) и отметился 3 ассистами.

По итогам сезона «Ворскла» заняла 13-е место в УПЛ, а затем вылетела в Первую лигу, уступив в стыковых матчах «Кудривке».

«Мурас Юнайтед» лидирует в чемпионате Киргизстана. В прошлом сезоне команда заняла третье место и во второй раз подряд выиграла национальный кубок. В минувшем сезоне-2024 команду возглавлял украинец Сергей Пучков, а зимой его сменил Александр Поклонский.