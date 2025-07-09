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Пляжный футбол
09 июля 2025, 01:12 | Обновлено 09 июля 2025, 02:27
13
0

Определены дата и место проведения чемпионата Украины по пляжному футболу

Мужские соревнования пройдут в Гидропарке с 19 до 24 августа

09 июля 2025, 01:12 | Обновлено 09 июля 2025, 02:27
13
0
Определены дата и место проведения чемпионата Украины по пляжному футболу
УАФ

Оргкомитет Ассоциации пляжного футбола Украины принял решение о проведении чемпионатов Украины по пляжному футболу 2025.

Соревнование планируется провести в Киеве, сообщает АПФУ. Предварительно утверждены следующие даты.

Чемпионат Украины среди мужских команд будет проходить в Гидропарке с 19 по 24 августа, а среди женских – с 31 июля по 3 августа.

Более подробная информация о регламентах соревнований и количестве участников будет обнародована позже.

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пляжный футбол чемпионат Украины по пляжному футболу Ассоциация пляжного футбола Украины Гидропарк
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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