Пляжный футбол09 июля 2025, 01:12 | Обновлено 09 июля 2025, 02:27
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Определены дата и место проведения чемпионата Украины по пляжному футболу
Мужские соревнования пройдут в Гидропарке с 19 до 24 августа
09 июля 2025, 01:12 | Обновлено 09 июля 2025, 02:27
13
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Оргкомитет Ассоциации пляжного футбола Украины принял решение о проведении чемпионатов Украины по пляжному футболу 2025.
Соревнование планируется провести в Киеве, сообщает АПФУ. Предварительно утверждены следующие даты.
Чемпионат Украины среди мужских команд будет проходить в Гидропарке с 19 по 24 августа, а среди женских – с 31 июля по 3 августа.
Более подробная информация о регламентах соревнований и количестве участников будет обнародована позже.
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