Определены дата и место проведения чемпионата Украины по пляжному футболу

Оргкомитет Ассоциации пляжного футбола Украины принял решение о проведении чемпионатов Украины по пляжному футболу 2025.

Соревнование планируется провести в Киеве, сообщает АПФУ. Предварительно утверждены следующие даты.

Чемпионат Украины среди мужских команд будет проходить в Гидропарке с 19 по 24 августа, а среди женских – с 31 июля по 3 августа.

Более подробная информация о регламентах соревнований и количестве участников будет обнародована позже.