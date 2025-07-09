Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно

Английский «Ливерпуль» специально расторг контракт с португальским нападающим Диогу Жотой после его трагической гибели в ДТП.

Дело в том, что, по правилам ФИФА, если футболист умирает, то срок действия его контракта с клубом автоматически истекает. В таком случае клуб должен выплатить только задолженность по зарплате до дня смерти игрока его семье.

Но «Ливерпуль», как сообщалось ранее, решил выплатить семье Жоты остальную зарплату португальца, которую он должен был заработать в течение двух последних лет его контракта. Именно ради этого клуб намеренно расторг его контракт после смерти.

При этом, по информации журналиста Тома Херрингтона, «Ливерпуль» взял на себя пожизненное обязательство по расходам на образование всех троих детей Диогу.

Диогу Жота успел провести 182 матча за «Ливерпуль», отличившись 65 забитыми мячами и 26 голевыми передачами. Вместе с мерсисайдцами он выиграл 4 трофея.