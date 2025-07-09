Три представителя НОК Украины вошли в состав комиссий ЕОК

Впервые в истории сразу три представительницы Национального олимпийского комитета Украины вошли в состав комиссий Европейских олимпийских комитетов.

Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) обнародовали обновленный состав комиссий на 2025–2029 годы. Впервые в истории в них вошли сразу три представительницы Украины, что свидетельствует о признании профессионализма, международного авторитета и активной роли Национального олимпийского комитета Украины в развитии европейского олимпийского движения.

🔸 Мария Булатова, вице-президент НОК Украины, президент Олимпийской академии Украины – вошла в состав Комиссии по вопросам культуры и образования.

🔹 Ольга Саладуха, президент Федерации легкой атлетики Украины, бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике, народный депутат Украины – будет представлена в составе Комиссии ЕЮОФ (Европейские юношеские олимпийские фестивали).

🔸 Ольга Данько, глава комиссии «Окружение атлетов», вице-президент Федерации художественной гимнастики Украины – включена в состав Комиссии по цифровым технологиям и искусственному интеллекту.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт прокомментировал это решение:

«Впервые в истории сразу три представителя НОК Украины вошли в состав комиссий Европейских олимпийских комитетов. Это большое достижение, которым мы гордимся. Это пример для всех национальных федераций того, как нужно работать на международном уровне, выстраивать партнерства и продвигать украинскую позицию. Искренне поздравляю наших представительниц с назначением и желаю плодотворной, эффективной работы на благо европейского и мирового олимпийского движения!»

Членство в комиссиях ЕОК предусматривает участие в разработке стратегических направлений, инициатив и программ в рамках олимпийского движения Европы – от медиакоммуникаций до образовательных и молодежных проектов, а также европейских мультиспортивных мероприятий.