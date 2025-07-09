Рома нашла конкурента для Довбика. Он оформлял хет-трик в АПЛ
Эван Фергюсон может покинуть «Брайтон»
Римская «Рома» интересуется ирландским нападающим английского «Брайтона» Эваном Фергюсоном, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «волчицы» ведут переговоры об аренде 20-летнего футболиста, и «чайки» не против такого варианта.
Отмечается, что на время аренды все расходы на зарплату игрока возьмет на себя «Рома».
Одним из крупнейших достижений в недлинной карьере Фергюсона является хет-трик в ворота «Ньюкасла» в сезоне 2023/24.
Стоит напомнить, что на позиции Эвана Фергюсона в «Роме» играет украинец Артем Довбик.
Во второй половине сезона 2024/25 Эван Фергюсон на правах аренды провел 8 матчей за «Вест Хэм», но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Ранее скаут оценил дебютный сезон Артема Довбика в Серии А.
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