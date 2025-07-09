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  4. Рома нашла конкурента для Довбика. Он оформлял хет-трик в АПЛ
Италия
09 июля 2025, 14:28 |
579
0

Рома нашла конкурента для Довбика. Он оформлял хет-трик в АПЛ

Эван Фергюсон может покинуть «Брайтон»

09 июля 2025, 14:28 |
579
0
Рома нашла конкурента для Довбика. Он оформлял хет-трик в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эван Фергюсон

Римская «Рома» интересуется ирландским нападающим английского «Брайтона» Эваном Фергюсоном, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «волчицы» ведут переговоры об аренде 20-летнего футболиста, и «чайки» не против такого варианта.

Отмечается, что на время аренды все расходы на зарплату игрока возьмет на себя «Рома».

Одним из крупнейших достижений в недлинной карьере Фергюсона является хет-трик в ворота «Ньюкасла» в сезоне 2023/24.

Стоит напомнить, что на позиции Эвана Фергюсона в «Роме» играет украинец Артем Довбик.

Во второй половине сезона 2024/25 Эван Фергюсон на правах аренды провел 8 матчей за «Вест Хэм», но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее скаут оценил дебютный сезон Артема Довбика в Серии А.

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Эван Фергюсон Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Брайтон аренда игрока Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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