Рома нашла конкурента для Довбика. Он оформлял хет-трик в АПЛ

Римская «Рома» интересуется ирландским нападающим английского «Брайтона» Эваном Фергюсоном, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «волчицы» ведут переговоры об аренде 20-летнего футболиста, и «чайки» не против такого варианта.

Отмечается, что на время аренды все расходы на зарплату игрока возьмет на себя «Рома».

Одним из крупнейших достижений в недлинной карьере Фергюсона является хет-трик в ворота «Ньюкасла» в сезоне 2023/24.

Стоит напомнить, что на позиции Эвана Фергюсона в «Роме» играет украинец Артем Довбик.

Во второй половине сезона 2024/25 Эван Фергюсон на правах аренды провел 8 матчей за «Вест Хэм», но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее скаут оценил дебютный сезон Артема Довбика в Серии А.