ФОТО. Одноклубник Мудрика расстался со сногсшибательной блондинкой

22-летний нападающий Лиам Делап, недавно перешедший в «Челси» за £30 млн, расстался со своей девушкой — 25-летней моделью и блогером Лианной Пол.

Пара встречалась больше года, однако, как сообщают СМИ, отношения закончились во время клубного чемпионата мира, где Делап выступает за лондонцев.

После расставания Пол намекнула на причину в Instagram, опубликовав фразу: «Невозможно удержать верность, просто любя сильнее».

Пол имеет майже 200 тисяч подписчиков в Instagram и больше 325 тисяч у TikTok. Она также указывает, что имеет диплом юриста с отличием.

Делап уже забил первый гол за «Челси» и провёл пять матчей на КЧМ.

Новый сезон АПЛ команда начнёт 17 августа матчем против «Кристал Пэлас».