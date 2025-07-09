Жена футболиста сборной Украины показала свою фигуру. Откровенные кадры
Анастасия Конопля взорвала Instagram откровенными фото с отпуска
Жена защитника «Шахтёра» и сборной Украины Ефима Конопли, Анастасия Конопля, опубликовала горячие снимки у бассейна в чёрном купальнике.
Красавица любит публиковать провокационный контент на своей странице в Instagram.
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Особый резонанс вызвала подпись к посту: «А своему мужу я запрещаю такие фото выкладывать».
Подписчики сразу же подхватили тему, обсуждая двойные стандарты и внимание к персоне Анастасии.
Ефим отреагировал на пост жены огоньками в комментариях:
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