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09 июля 2025, 00:48 |
386
1

Жена футболиста сборной Украины показала свою фигуру. Откровенные кадры

Анастасия Конопля взорвала Instagram откровенными фото с отпуска

09 июля 2025, 00:48 |
386
1
Жена футболиста сборной Украины показала свою фигуру. Откровенные кадры
Instagram. Ефим Конопля

Жена защитника «Шахтёра» и сборной Украины Ефима Конопли, Анастасия Конопля, опубликовала горячие снимки у бассейна в чёрном купальнике.

Красавица любит публиковать провокационный контент на своей странице в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Особый резонанс вызвала подпись к посту: «А своему мужу я запрещаю такие фото выкладывать».

Подписчики сразу же подхватили тему, обсуждая двойные стандарты и внимание к персоне Анастасии.

Ефим отреагировал на пост жены огоньками в комментариях:

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Футболом ми не можемо пишатись а от сідниці та цицьки показати - будь ласка, це наші нові футбольні реалії
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