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Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 21:37 |
1298
1

Известно, почему Динамо никак не может оформить трансфер легионера

«Зира» задерживает трансфер Салифу Сумы

09 июля 2025, 21:37 |
1298
1
Известно, почему Динамо никак не может оформить трансфер легионера
Getty Images/Global Images Ukraine. Салифу Сума

Киевский клуб «Динамо» ведет активные переговоры по трансферу вингера азербайджанской «Зиры» Салифу Сумы.

По информации источника, клуб «Зира» тянет с трансфером Салифу Сумы до старта Лиги Конференций. Ведь клуб рассчитывает получить за вингера большую сумму в случае его удачных выступлений в турнире.

В сезоне 2024/25 Сума провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Контракт гвинейца истекает в июне 2027 года.

Ранее сообщалось, что Салифу Сума выразил желание играть именно за «Динамо».

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Динамо Киев трансферы чемпионат Азербайджана по футболу Зира трансферы УПЛ Салифу Сума
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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