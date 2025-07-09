Известно, почему Динамо никак не может оформить трансфер легионера
«Зира» задерживает трансфер Салифу Сумы
Киевский клуб «Динамо» ведет активные переговоры по трансферу вингера азербайджанской «Зиры» Салифу Сумы.
По информации источника, клуб «Зира» тянет с трансфером Салифу Сумы до старта Лиги Конференций. Ведь клуб рассчитывает получить за вингера большую сумму в случае его удачных выступлений в турнире.
В сезоне 2024/25 Сума провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Контракт гвинейца истекает в июне 2027 года.
Ранее сообщалось, что Салифу Сума выразил желание играть именно за «Динамо».
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