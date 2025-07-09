Известно, почему Динамо никак не может оформить трансфер легионера

Киевский клуб «Динамо» ведет активные переговоры по трансферу вингера азербайджанской «Зиры» Салифу Сумы.

По информации источника, клуб «Зира» тянет с трансфером Салифу Сумы до старта Лиги Конференций. Ведь клуб рассчитывает получить за вингера большую сумму в случае его удачных выступлений в турнире.

В сезоне 2024/25 Сума провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Контракт гвинейца истекает в июне 2027 года.

Ранее сообщалось, что Салифу Сума выразил желание играть именно за «Динамо».