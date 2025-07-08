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Клубный чемпионат мира
08 июля 2025, 22:56 |
549
1

ВИДЕО. Была игра рукой: рефери назначил и отменил пенальти в ворота Челси

Рефери посчитал, что рука Марка Кукурелья была в естественном положении – игровой момент

08 июля 2025, 22:56 |
549
1
ВИДЕО. Была игра рукой: рефери назначил и отменил пенальти в ворота Челси

8 июля проходит матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Флуминенсе и Челси.

Коллективы играют на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 36-й минуте рефери назначил пенальти в ворота лондонцев. Защитник синих Трево Чалоба сыграл рукой в штрафной площади после навесной передачи.

Однако после просмотра VAR судья отменил свое решение. Рука Чалобы находилась в естественном положении – игровой момент.

Челси побеждает Флуминенсе 1:0 благодаря голу Жоао Педро на 18-й.

ВИДЕО. Рефери назначил и отменил пенальти в ворота Челси. Была игра рукой

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Трево Чалоба видео пенальти VAR Флуминенсе Челси клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Цікаве у нього природне положення руки. 😀
Це чистий пенальті.
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