ВИДЕО. Была игра рукой: рефери назначил и отменил пенальти в ворота Челси

8 июля проходит матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Флуминенсе и Челси.

Коллективы играют на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 36-й минуте рефери назначил пенальти в ворота лондонцев. Защитник синих Трево Чалоба сыграл рукой в штрафной площади после навесной передачи.

Однако после просмотра VAR судья отменил свое решение. Рука Чалобы находилась в естественном положении – игровой момент.

Челси побеждает Флуминенсе 1:0 благодаря голу Жоао Педро на 18-й.

ВИДЕО. Рефери назначил и отменил пенальти в ворота Челси. Была игра рукой