ВИДЕО. Была игра рукой: рефери назначил и отменил пенальти в ворота Челси
Рефери посчитал, что рука Марка Кукурелья была в естественном положении – игровой момент
8 июля проходит матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Флуминенсе и Челси.
Коллективы играют на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 36-й минуте рефери назначил пенальти в ворота лондонцев. Защитник синих Трево Чалоба сыграл рукой в штрафной площади после навесной передачи.
Однако после просмотра VAR судья отменил свое решение. Рука Чалобы находилась в естественном положении – игровой момент.
Челси побеждает Флуминенсе 1:0 благодаря голу Жоао Педро на 18-й.
ВИДЕО. Рефери назначил и отменил пенальти в ворота Челси. Была игра рукой
37' VAR steps in: no penalty for @FluminenseFC! The call has been overturned. ❌— DAZN Football (@DAZNFootball) July 8, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLUCHE pic.twitter.com/hmvefARw8s
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