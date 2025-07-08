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Клубный чемпионат мира
08 июля 2025, 21:02 |
313
0

Где смотреть онлайн матч полуфинала клубного чемпионата мира ПСЖ – Реал

Поединок состоится 9 июля в 22:00 по Киеву

08 июля 2025, 21:02 |
313
0
Где смотреть онлайн матч полуфинала клубного чемпионата мира ПСЖ – Реал
колаж Sport.ua

9 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок состоится на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В финале турнира победитель этой пары сыграет с «Челси» или «Флуминенсе».

Видеотрансляция матча будет доступна MEGOGO и Суспільне Спорт.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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