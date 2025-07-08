Где смотреть онлайн матч полуфинала клубного чемпионата мира ПСЖ – Реал

9 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок состоится на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В финале турнира победитель этой пары сыграет с «Челси» или «Флуминенсе».

Видеотрансляция матча будет доступна MEGOGO и Суспільне Спорт.