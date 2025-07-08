ПСЖ – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала КЧМ-2025
9 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).
Поединок состоится на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящего противостояния будет Шимон Марциняк из Польши.
В финале турнира победитель этой пары сыграет с «Челси» или «Флуминенсе».
Видеотрансляция матча будет доступна MEGOGO и Суспільне Спорт.
ПСЖ – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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