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Клубный чемпионат мира
08 июля 2025, 20:57 |
286
0

ПСЖ – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала КЧМ-2025

08 июля 2025, 20:57 |
286
0
ПСЖ – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
колаж Sport.ua

9 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок состоится на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Шимон Марциняк из Польши.

В финале турнира победитель этой пары сыграет с «Челси» или «Флуминенсе».

Видеотрансляция матча будет доступна MEGOGO и Суспільне Спорт.

ПСЖ – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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