Украинка назначена лайнсменом на еще один матч женского ЧЕ-2025

Украинская ассистентка арбитра Светлана Грушко во второй раз на турнире выйдет на поле в составе судейской бригады на чемпионате Европы 2025 среди женщин.

Украинка получила назначение на матч группы A между сборными Норвегии и Исландии, который состоится 10 июля в городе Тун на стадионе «Арена Тун». Как и в матче-открытии, Грушко будет работать лайнсменкой в бригаде румынской арбитра Алины Песу.

Это будет второй поединок для украинки на Евро-2025. Ранее Грушко работала в составе судейской бригады на матче-открытии турнира между Швейцарией и Норвегией.

Светлана Грушко является единственной представительницей Украины среди официальных лиц на женском чемпионате Европы 2025 в Швейцарии.