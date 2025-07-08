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Чемпионат Европы
08 июля 2025, 20:43 | Обновлено 08 июля 2025, 20:54
112
0

Украинка назначена лайнсменом на еще один матч женского ЧЕ-2025

Светлана Грушко будет работать на матче Норвегии и Исландии

08 июля 2025, 20:43 | Обновлено 08 июля 2025, 20:54
112
0
Украинка назначена лайнсменом на еще один матч женского ЧЕ-2025
УАФ. Светлана Грушко

Украинская ассистентка арбитра Светлана Грушко во второй раз на турнире выйдет на поле в составе судейской бригады на чемпионате Европы 2025 среди женщин.

Украинка получила назначение на матч группы A между сборными Норвегии и Исландии, который состоится 10 июля в городе Тун на стадионе «Арена Тун». Как и в матче-открытии, Грушко будет работать лайнсменкой в бригаде румынской арбитра Алины Песу.

Это будет второй поединок для украинки на Евро-2025. Ранее Грушко работала в составе судейской бригады на матче-открытии турнира между Швейцарией и Норвегией.

Светлана Грушко является единственной представительницей Украины среди официальных лиц на женском чемпионате Европы 2025 в Швейцарии.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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