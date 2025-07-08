У Реала снова проблемы в Ла Лиге. Просит перенести старт сезона
Реалу в первом туре играть с Осасуной
Реал обратился в Ла Лигу с просьбой перенести матч первого тура нового сезона чемпионата Испании против Осасуны, который намечен на 19 августа.
Клуб утверждает, что игроки после завершения Клубного чемпионата мира (если команда выйдет в финал, то это будет 13 июля) не успеют отдохнуть и подготовиться к сезону.
В Клубном ЧМ принимают участие все игроки основы, которые после турнира получат отдых и только потом приступят к тренировочному сбору.
Мадридская команда надеется, что Ла Лига пойдет на уступки и перенесет игру на свободное окно уже осенью или в другое время.
Атлетико, который вылетел на групповом этапе Клубного ЧМ, имеет достаточно времени и не просил лигу перенести свой первый тур.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клубы контактировали между собой по этому вопросу
Чемпион мира в супертяжелом весе сравнил себя и других боксеров
В Реала гравців не вистачає?
хтось десь вже проснувся.
- - - - -
Ла Ліга вже відмовила.