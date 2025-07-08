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Испания
08 июля 2025, 20:59 | Обновлено 08 июля 2025, 21:46
1099
5

У Реала снова проблемы в Ла Лиге. Просит перенести старт сезона

Реалу в первом туре играть с Осасуной

08 июля 2025, 20:59 | Обновлено 08 июля 2025, 21:46
1099
5
У Реала снова проблемы в Ла Лиге. Просит перенести старт сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Реал обратился в Ла Лигу с просьбой перенести матч первого тура нового сезона чемпионата Испании против Осасуны, который намечен на 19 августа.

Клуб утверждает, что игроки после завершения Клубного чемпионата мира (если команда выйдет в финал, то это будет 13 июля) не успеют отдохнуть и подготовиться к сезону.

В Клубном ЧМ принимают участие все игроки основы, которые после турнира получат отдых и только потом приступят к тренировочному сбору.

Мадридская команда надеется, что Ла Лига пойдет на уступки и перенесет игру на свободное окно уже осенью или в другое время.

Атлетико, который вылетел на групповом этапе Клубного ЧМ, имеет достаточно времени и не просил лигу перенести свой первый тур.

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Реал Мадрид Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 5
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Boodya
Лавку випустіть, випустіть молодняк в кінці кінців.
В Реала гравців не вистачає?
Ответить
0
Владислав Антонов
Не обов'язково випускати основу на такого суперника. Програють, то й програють, попереду ще 37 матчів.
Ответить
0
Burevestnik
новина... 
хтось десь вже проснувся. 
- - - - -
Ла Ліга вже відмовила.
Ответить
0
Saar
В чому питання, Реал? Програйте і буде вам відпочинок перед Ла Лігою. Всі топові розумні клуби так і зробили: Інтер, Баварія, Ювентус, МС.
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-2
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