У Реала снова проблемы в Ла Лиге. Просит перенести старт сезона

Реал обратился в Ла Лигу с просьбой перенести матч первого тура нового сезона чемпионата Испании против Осасуны, который намечен на 19 августа.

Клуб утверждает, что игроки после завершения Клубного чемпионата мира (если команда выйдет в финал, то это будет 13 июля) не успеют отдохнуть и подготовиться к сезону.

В Клубном ЧМ принимают участие все игроки основы, которые после турнира получат отдых и только потом приступят к тренировочному сбору.

Мадридская команда надеется, что Ла Лига пойдет на уступки и перенесет игру на свободное окно уже осенью или в другое время.

Атлетико, который вылетел на групповом этапе Клубного ЧМ, имеет достаточно времени и не просил лигу перенести свой первый тур.