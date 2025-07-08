ФОТО. Ламин Ямаль прилетел в Китай. Со специальной миссией

17-летний игрок «Барселоны» Ламин Ямаль проводит последние дни отпуска в Шанхае, где принял участие в рекламном мероприятии одного из своих спонсоров – компании Adidas.

Помимо Adidas, он представляет бренды Beats, OPPO, Powerade, VISA и организацию UNICEF.

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Ранее он играл в бутсах Nike, но позже подписал контракт с Adidas и стал одним из главных глобальных амбассадоров компании. Его известность растёт вместе с успехами на поле — Ямаля уже называют возможным преемником Месси как главного лица Adidas.

Также он сотрудничает с японской Konami и участвует в кампании OPPO «Make Your Moment». 9 июля он посетит финалы молодёжной лиги CHFL в Шанхае и встретится с перспективными футболистами.