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08 июля 2025, 17:47 |
700
0

ФОТО. Ламин Ямаль прилетел в Китай. Со специальной миссией

Ламин Ямаль покоряет Китай

08 июля 2025, 17:47 |
700
0
ФОТО. Ламин Ямаль прилетел в Китай. Со специальной миссией
Adidas. Ламин Ямаль

17-летний игрок «Барселоны» Ламин Ямаль проводит последние дни отпуска в Шанхае, где принял участие в рекламном мероприятии одного из своих спонсоров – компании Adidas.

Помимо Adidas, он представляет бренды Beats, OPPO, Powerade, VISA и организацию UNICEF.

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Ранее он играл в бутсах Nike, но позже подписал контракт с Adidas и стал одним из главных глобальных амбассадоров компании. Его известность растёт вместе с успехами на поле — Ямаля уже называют возможным преемником Месси как главного лица Adidas.

Также он сотрудничает с японской Konami и участвует в кампании OPPO «Make Your Moment». 9 июля он посетит финалы молодёжной лиги CHFL в Шанхае и встретится с перспективными футболистами.

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фото Ламин Ямаль Барселона lifestyle бизнес Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Mundo Deportivo
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