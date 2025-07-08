Жирона пока без новичков. Ждет двух игроков из Манчестер Сити
Эчеверри и Нюпан новый сезон должны начать в Испании
Команда Ла Лиги Жирона вернулась к тренировкам и начала подготовку к новому сезону.
Сообщается, что пока в составе нет ни одного новичка, однако клуб ждет, когда УЕФА разрешит переходы между Жироной и Манчестер Сити, которые были запрещены на время выступлений в еврокубках.
Как только стороны получат добро, в Жирону на правах аренды перейде 19-летний атакующий хавбек Клаудио Эчеверри, а также 18-летнй полузащитник Свере Нюпан.
Нюпан еще является игроком Русенбурга, но Манчестер Сити должен объявить о трансфере в ближайшее время и отправит футболиста в Жирону.
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