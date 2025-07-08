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Испания
08 июля 2025, 17:29 | Обновлено 08 июля 2025, 17:54
505
0

Жирона пока без новичков. Ждет двух игроков из Манчестер Сити

Эчеверри и Нюпан новый сезон должны начать в Испании

08 июля 2025, 17:29 | Обновлено 08 июля 2025, 17:54
505
0
Жирона пока без новичков. Ждет двух игроков из Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Эчеверри

Команда Ла Лиги Жирона вернулась к тренировкам и начала подготовку к новому сезону.

Сообщается, что пока в составе нет ни одного новичка, однако клуб ждет, когда УЕФА разрешит переходы между Жироной и Манчестер Сити, которые были запрещены на время выступлений в еврокубках.

Как только стороны получат добро, в Жирону на правах аренды перейде 19-летний атакующий хавбек Клаудио Эчеверри, а также 18-летнй полузащитник Свере Нюпан.

Нюпан еще является игроком Русенбурга, но Манчестер Сити должен объявить о трансфере в ближайшее время и отправит футболиста в Жирону.

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Клаудио Эчеверри Жирона Манчестер Сити Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: AS
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