Украина. Премьер лига08 июля 2025, 17:46 | Обновлено 08 июля 2025, 17:51
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Сразу после еврокубка. Шахтер объявил соперника по контрольному матчу
Команда Турана сыграет против Бринье
08 июля 2025, 17:46 | Обновлено 08 июля 2025, 17:51
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Клуб УПЛ Шахтер объявил о еще одном контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону. 11 июля соперником команды Арды Турана станет Бринье, представитель второго дивизиона чемпионата Словении.
Игра начнется в 19:00.
Интересно, что 10 июля Шахтер сыграет первый матч квалификации Лиги Европы против финской команды Ильвес. Очевидно, на следующий день в контрольной встрече на поле выйдут резервисты.
Шахтер летом успел провести спарринги против Горицы (1:0) и Словацко (1:1).
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