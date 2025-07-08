Сразу после еврокубка. Шахтер объявил соперника по контрольному матчу

Клуб УПЛ Шахтер объявил о еще одном контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону. 11 июля соперником команды Арды Турана станет Бринье, представитель второго дивизиона чемпионата Словении.

Игра начнется в 19:00.

Интересно, что 10 июля Шахтер сыграет первый матч квалификации Лиги Европы против финской команды Ильвес. Очевидно, на следующий день в контрольной встрече на поле выйдут резервисты.

Шахтер летом успел провести спарринги против Горицы (1:0) и Словацко (1:1).