Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В стиле Джона Сины. Бражко сделал болевой прием партнеру на тренировке
Украина. Премьер лига
08 июля 2025, 16:50 |
544
1

В стиле Джона Сины. Бражко сделал болевой прием партнеру на тренировке

У игроков киевского «Динамо» боевое настроение

08 июля 2025, 16:50 |
544
1
В стиле Джона Сины. Бражко сделал болевой прием партнеру на тренировке
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Киевское «Динамо» готовится к новому сезону тренировочным сбором в Австрии.

На одной из тренировок команда играла в волейбол ногами. Тарас Михавко завоевал для своей команды зачетный бал и эмоционально ударил по сетке.

Владимир Бражко такой «наглости» от партнера не потерпел – повалил его на газон, а затем совершил болевой прием в стиле известного рестлера Джона Сины.

Конечно, это все было в шутку, но на миг показалось, что Михавке нужна помощь.

Чемпионы Украины находятся в хорошем настроении на тренировочном сборе.

По теме:
Сразу после еврокубка. Шахтер объявил соперника по контрольному матчу
На каком месте Украина? Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом евросезона
Владимир МУЛИК: «Каждый день упорно работаем»
Динамо Киев Владимир Бражко Тарас Михавко тренировка учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Сильченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где продолжит карьеру Месси? За звездного аргентинца идет серьезная борьба
Футбол | 08 июля 2025, 11:52 6
Где продолжит карьеру Месси? За звездного аргентинца идет серьезная борьба
Где продолжит карьеру Месси? За звездного аргентинца идет серьезная борьба

«Интер Майами» уверен, что сможет сохранить аргентинца в составе

Известный украинский футболист, игравший за Динамо, попал в тяжелое ДТП
Футбол | 07 июля 2025, 19:50 1
Известный украинский футболист, игравший за Динамо, попал в тяжелое ДТП
Известный украинский футболист, игравший за Динамо, попал в тяжелое ДТП

Проблемы возникли у Павла Ориховского

Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Футбол | 08.07.2025, 08:18
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Фулхэм подписал 16-летнего голкипера. Его отец звездный экс-вратарь Челси
Футбол | 08.07.2025, 17:18
Фулхэм подписал 16-летнего голкипера. Его отец звездный экс-вратарь Челси
Фулхэм подписал 16-летнего голкипера. Его отец звездный экс-вратарь Челси
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 07.07.2025, 23:23
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Буллiнг і дідовщина в Динамо.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФИШЕР: «Реванш Усик – Дюбуа? Он его нокаутирует, это будет просто ад»
ФИШЕР: «Реванш Усик – Дюбуа? Он его нокаутирует, это будет просто ад»
07.07.2025, 00:40 1
Бокс
Усик назвал самого тяжелого соперника среди британских боксеров
Усик назвал самого тяжелого соперника среди британских боксеров
07.07.2025, 14:19 1
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид
Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид
07.07.2025, 04:03
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
06.07.2025, 21:28 2
Футбол
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
07.07.2025, 06:50 3
Футбол
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
07.07.2025, 09:14 7
Бокс
Историческое золото. Финляндия впервые выиграла Евролигу по волейболу
Историческое золото. Финляндия впервые выиграла Евролигу по волейболу
07.07.2025, 21:12
Волейбол
Источник: будущее Забарного уже определено
Источник: будущее Забарного уже определено
07.07.2025, 21:52 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем