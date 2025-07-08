В стиле Джона Сины. Бражко сделал болевой прием партнеру на тренировке

Киевское «Динамо» готовится к новому сезону тренировочным сбором в Австрии.

На одной из тренировок команда играла в волейбол ногами. Тарас Михавко завоевал для своей команды зачетный бал и эмоционально ударил по сетке.

Владимир Бражко такой «наглости» от партнера не потерпел – повалил его на газон, а затем совершил болевой прием в стиле известного рестлера Джона Сины.

Конечно, это все было в шутку, но на миг показалось, что Михавке нужна помощь.

Чемпионы Украины находятся в хорошем настроении на тренировочном сборе.