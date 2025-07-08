Украинский кипер близок к смене клуба. У него есть ассист в сезоне 2024/25
Павел Исенко сменит «Ворсклу» на «Университатю Крайову»
Румынская «Университет Крайова» близка к подписанию украинского вратаря полтавской «Ворсклы» Павла Исенко, сообщает издание gsp.ro.
По информации источника, трансфер 21-летнего футболиста почти согласован.
В сезоне 2024/25 Павел Исенко провел 32 матча на клубном уровне, пропустив 41 гол и отличившись 1 голевой передачей. В 10 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Павлом Исенко интересуются «Заря» и «Полесье».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок
Во время четвертьфинала жуткую травму получил полузащитник Мусиала