Украинский кипер близок к смене клуба. У него есть ассист в сезоне 2024/25

Румынская «Университет Крайова» близка к подписанию украинского вратаря полтавской «Ворсклы» Павла Исенко, сообщает издание gsp.ro.

По информации источника, трансфер 21-летнего футболиста почти согласован.

В сезоне 2024/25 Павел Исенко провел 32 матча на клубном уровне, пропустив 41 гол и отличившись 1 голевой передачей. В 10 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Павлом Исенко интересуются «Заря» и «Полесье».