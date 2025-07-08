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Украина. Первая лига
08 июля 2025, 16:43 |
853
0

Украинский кипер близок к смене клуба. У него есть ассист в сезоне 2024/25

Павел Исенко сменит «Ворсклу» на «Университатю Крайову»

08 июля 2025, 16:43 |
853
0
Украинский кипер близок к смене клуба. У него есть ассист в сезоне 2024/25
Brave GK. Павел Исенко

Румынская «Университет Крайова» близка к подписанию украинского вратаря полтавской «Ворсклы» Павла Исенко, сообщает издание gsp.ro.

По информации источника, трансфер 21-летнего футболиста почти согласован.

В сезоне 2024/25 Павел Исенко провел 32 матча на клубном уровне, пропустив 41 гол и отличившись 1 голевой передачей. В 10 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Павлом Исенко интересуются «Заря» и «Полесье».

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Университатя Крайова Ворскла Полтава Павел Исенко трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу чемпионат Румынии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Gazeta Sporturilor
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