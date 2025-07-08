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Товарищеские матчи
Динамо Киев
10.07.2025 17:00 - : -
Мидтьюлланд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 июля 2025, 15:31 | Обновлено 08 июля 2025, 15:41
320
0

Динамо – Мидтьюлланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча

08 июля 2025, 15:31 | Обновлено 08 июля 2025, 15:41
320
0
Динамо – Мидтьюлланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

8 июля в 17:00 встречаются Динамо Киев и команда Мидтьюлланд из Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Ранее Динамо сыграло два спарринга против команды Кишварда из Венгрии (поражение 0:2 и победа 3:0).

Киевская команда ведет подготовку к квалификации Q2 Лиги чемпионов, где 24 и 31 июля сыграет с Жальгирисом (Литва) или Хамрун Спартанс (Мальта).

Динамо – Мидтьюлланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Динамо Киев товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Мидтьюлланд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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