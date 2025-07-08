Лука МОДРИЧ – звезде Реала: «Это – ошибка. Никогда не делай этого»

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич обратился к бразильскому вингеру королевского клуба Родриго на фоне слухов о его возможном уходе:

«Уйти – это ошибка. Они должны выгнать тебя из «Реала», но никогда не уходи сам, особенно если причина в конкуренции».

В сезоне 2024/25 Родриго провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро, что делает его 20-м в списке самых дорогих игроков мира.

Ранее сообщалось, что Родриго интересуется «ПСЖ».