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  4. Лука МОДРИЧ – звезде Реала: «Это – ошибка. Никогда не делай этого»
Испания
08 июля 2025, 23:49 |
161
0

Лука МОДРИЧ – звезде Реала: «Это – ошибка. Никогда не делай этого»

Хорватский полузащитник пообщался с Родриго

08 июля 2025, 23:49 |
161
0
Лука МОДРИЧ – звезде Реала: «Это – ошибка. Никогда не делай этого»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич обратился к бразильскому вингеру королевского клуба Родриго на фоне слухов о его возможном уходе:

«Уйти – это ошибка. Они должны выгнать тебя из «Реала», но никогда не уходи сам, особенно если причина в конкуренции».

В сезоне 2024/25 Родриго провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро, что делает его 20-м в списке самых дорогих игроков мира.

Ранее сообщалось, что Родриго интересуется «ПСЖ».

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Лука Модрич Родриго Гоес Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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