Лука МОДРИЧ – звезде Реала: «Это – ошибка. Никогда не делай этого»
Хорватский полузащитник пообщался с Родриго
Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич обратился к бразильскому вингеру королевского клуба Родриго на фоне слухов о его возможном уходе:
«Уйти – это ошибка. Они должны выгнать тебя из «Реала», но никогда не уходи сам, особенно если причина в конкуренции».
В сезоне 2024/25 Родриго провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро, что делает его 20-м в списке самых дорогих игроков мира.
Ранее сообщалось, что Родриго интересуется «ПСЖ».
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