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  4. Флик готов серьезно наказать Ямаля за вечеринки. Уже состоялся разговор
Испания
08 июля 2025, 15:24 |
1151
5

Флик готов серьезно наказать Ямаля за вечеринки. Уже состоялся разговор

Главный тренер «Барселоны» не простит юноше нарушение режима во время сезона

08 июля 2025, 15:24 |
1151
5
Флик готов серьезно наказать Ямаля за вечеринки. Уже состоялся разговор
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Руководство каталонской «Барселоны» обеспокоено поведением испанского вингера Ламина Ямаля во время летнего отпуска, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, главный тренер команды Ханси Флик уже предупредил 17-летнего футболиста, что никому не простит нарушение режима, в частности, масштабные вечеринки, когда «сине-гранатовые» возобновят тренировочный процесс.

«Играть в стартовом составе «Барселоны» будут только те, кто готов на все 100%», – таков месседж немецкого специалиста.

В сезоне 2024/25 Ламин Ямаль провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 18 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

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Ханс-Дитер Флик Ламин Ямаль Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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Комментарии 5
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yura koshak
Гравець канєшно мега, але ця мівіна на голові... У нас би вже давно отримав відповідне поганяло
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+1
GloryUkraine
Ямалю треба брати приклад не з Неймара, а з Мессі та Роналду.
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+1
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Перець
я б хотів на це подивитись щоб Ямаля не було в старті пару ігор підряд 
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0
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