Флик готов серьезно наказать Ямаля за вечеринки. Уже состоялся разговор
Главный тренер «Барселоны» не простит юноше нарушение режима во время сезона
Руководство каталонской «Барселоны» обеспокоено поведением испанского вингера Ламина Ямаля во время летнего отпуска, сообщает издание El Nacional.
По информации источника, главный тренер команды Ханси Флик уже предупредил 17-летнего футболиста, что никому не простит нарушение режима, в частности, масштабные вечеринки, когда «сине-гранатовые» возобновят тренировочный процесс.
«Играть в стартовом составе «Барселоны» будут только те, кто готов на все 100%», – таков месседж немецкого специалиста.
В сезоне 2024/25 Ламин Ямаль провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 18 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.
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