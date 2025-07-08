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  4. Арина Соболенко – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
08 июля 2025, 13:45 |
378
0

Арина Соболенко – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2025

08 июля 2025, 13:45 |
378
0
Арина Соболенко – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаура Зигемунд

8 июля состоятся матчи 1/4 финала женского одиночного разряда Уимблдона-2025 в верхней части сетки.

Ориентировочно в 15:30 на центральный корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Лаура Зигемунд (Германия, WTA 104).

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Соболенко.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Аманды Анисимовой, либо против Анастасии Павлюченковой.

📺 Видеотрансляция

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Арина Соболенко Лаура Зигемунд смотреть онлайн Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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