Уимблдон08 июля 2025, 13:45 |
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Арина Соболенко – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2025
08 июля 2025, 13:45 |
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8 июля состоятся матчи 1/4 финала женского одиночного разряда Уимблдона-2025 в верхней части сетки.
Ориентировочно в 15:30 на центральный корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Лаура Зигемунд (Германия, WTA 104).
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Соболенко.
Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Аманды Анисимовой, либо против Анастасии Павлюченковой.
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