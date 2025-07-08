Итальянский политик Маурицио Гаспарри раскритиковал украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика:

«Не знаю, кто будет нашим центральным нападающим в следующем сезоне, но надеюсь, что они не будут ставить Довбика. Он забил несколько голов, потому что просто стоит там – иногда мяч отскакивает прямо от него и залетает в ворота. Надеюсь, что Довбык уйдет. Ретеги? Возможно, раньше его недооценивали, но с Гасперини он раскрылся, это был бы лучший вариант, учитывая прошлый сезон. С Довбиком мы достаточно настрадались, любой подойдет».

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик может перейти в «Милан».