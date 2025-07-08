Трансферная политика Монако – сказочная. 10 идей для новых подписаний клуба

Иногда в комментариях просят предупреждать заранее, когда текст имеет несколько несерьезный настрой. Так вот, предупреждаю. Однако разве здесь есть моя вина? Как говорят в песочницах всего мира: «Он первый начал!». Трансферная политика «Монако» – мем и прикол. А еще это очень красиво. Давайте сразу признаюсь: мне нравится. Такой подход клуба к формированию состава возвращает мне веру в добро, потому что Погба и Фати достают и вытаскивают обратно в футбол вообще из ниоткуда, а Дайера – как будто из «Баварии», но по факту – с лавки запасных в стартовый состав, где он будет чуть ли не главным игроком линии. Что происходит? «Лион» не имеет денег и плывет к Л2, «Ницца» всегда чего-то требует от тренеров и ничего им не дает, «Ланс» распродается, в «Марселе» бешеные болельщики и наставник, который бойкот посреди сезона игрокам устраивал. Ну, вы поняли: в Лиге 1 любой, кто претендует на статус топ-клуба, кажется, должен вести себя как сумасшедший.

Но не «Монако». Упомянутые выше приобретения футболистов намекают, что это очень семейная команда. Ведь только члены семьи помогут тебе пережить тяжелые времена. Круто, что такой «Монако» существует. Это мило и приятно, даже сказочно. 11 мешочков с пыльцой феи из 10-ти. И раз уж на то пошло – надо дожимать. В этом тексте предлагаю еще 10 трансферов для команды, которые такие же сомнительные с футбольной точки зрения – но не менее сказочные и приятные.

Гном: лучший друг для Поля

Погба всю свою карьеру был золотоискателем. Хотел лучший контракт, чтобы заработать больше – и похвастаться перед всем миром своими финансами. Сколько раз он показательно демонстрировал свои украшения на камеру... Погба разбирается в заработке. Я не считаю, что он возвращается в футбол именно ради него, но вряд ли «это мой последний шанс заработать много» – вообще не аргумент для него перейти в «Монако». Если так, то подписание какого-то гнома вполне укладывается в такую же логику: этот тоже любит сокровища и золото, поэтому сделает вообще все, чтобы продержаться в клубе как можно дольше. Даже будет играть в футбол. И с Погба найдет общий язык, здесь 100%.

Азар: камбэк с пенсии

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Разница между последним матчем Погба и Азара в футболе – всего несколько месяцев. Если одного вернули в игру, то почему не пригласить еще одного? И Азар, и Погба могли навсегда вписать свои имена в футбольную историю – но из-за лени этого не сделали. Карьера одного де-факто завершилась еще в 30 лет, другого – пожалуй, даже немного раньше. Из-за плохой дисциплины и определенного безразличия. Радует, что Поль смог собраться после долгого отсутствия и вернуться. Вы видели вообще новости о нем в течение последнего года? Я – почти нет. То же самое с Азаром. Погба исчезал для подготовки большого камбэка. Эден, твоя очередь!

Единорог: магия для реализации

«Монако» весь предыдущий сезон пытался решить проблему плохой реализации. Второй лучший бомбардир команды забил только 6 голов в чемпионате – катастрофа для коллектива, претендующего на участие в ЛЧ. Среди топ-7 лучших футболистов состава по xG аж 6 (!) забили меньше ожидаемого голов. Единственное исключение – Бирет, которого купили зимой и который еще не успел полностью стать монегаском. Может, в новом сезоне начнет пороть шансы столь же регулярно. В какой-то момент в течение предыдущего розыгрыша «Монако» имел наибольшую разницу между ожидаемыми и фактическими голами в топ-лигах Европы. Такое не решить без магии. Говорят, рог единорога помогает колдовать...

Алли: внимание к ментальному здоровью

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Бывший футболист «Тоттенхэма» совсем потерялся, как он сам ранее признавался, из-за депрессии. Это заболевание не вылечить хорошим отношением и без помощи специалиста, но «Монако» мог бы помочь Алли лучше справляться. Представьте: он приходит в команду после многих лет игры в клубах, где на первом месте результат, а тут видит Погба и Фати. И ему сразу становится легче, потому что эта парочка – точно не гаранты результата. Могут дать, а могут и нет. Коты в мешке. И тут Алли понимает: он такой же. Видимо, если клуб готов настолько рисковать, он не боится провалиться. Или абсолютно уверен в успехе, или не будет разочарован в случае неудачи. Никаких ожиданий. В том числе от него. Идеальное место для Алли. Здесь-то точно заиграет.

Тролль: просто хороший парень

В мифологиях разных народов тролли имеют разные черты, но мы сосредоточимся на том представлении, где они наивны и добродушны. Подписываем одного такого – и тот помогает нашей команде выигрывать. Или нет. Не так важно, потому что такой же была мотивация и уже осуществленных трансферов «Монако»: а вдруг сработает? Тролль не будет капризничать, если присядет на скамейку запасных. Тролль не попросит самую большую зарплату, потому что понимает, что не является главной футбольной звездой. Тролль будет праздновать вместе с командой, как ее часть, когда она победит, потому что он искренен и не умеет как следует сдерживать эмоции. А теперь замените в последних предложениях слово «тролль» на фамилии летних новичков команды – и зафиксируйте, что почти ничего не изменилось. Суть одна и та же: хуже не будет. А вот лучше действительно может стать.

Марсьяль: топ-вариант на 2-3 месяца

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Вы вообще помните, где сейчас Антони? А я вам напомню: играет за греческий АЕК, причем даже там не хватает звезд с неба – 7 голов в 19-и матчах чемпионата. Со второй половины февраля, на решающем этапе сезона, отличился 0 (ноль!) раз. То травмы, то дисквалификации. Все как и раньше: Антони в ключевой момент подводит, доказывает, что не может играть на топ-уровне целый сезон даже в Греции. Но «Монако» и не нужно, чтобы тот играл целый сезон. Вот, например, Фати, даже если не станет забивать, будет очень полезен для команды, ведь приходит из прессинг-системы в прессинг-систему – сможет эффективно работать без мяча, этим разгрузит основу, поэтому та будет свежее весной. Марсьяля можно подписать хотя бы для того, чтобы он сиял пару месяцев. Дальше? Так далеко в «Монако» не думают.

Эльф: безумные перспективы

Любой футболист прогрессирует на протяжении всей своей карьеры. Сейчас так много пишут о Ямале не в последнюю очередь потому, что он начал так рано, что теперь будет иметь как никто другой много времени для оттачивания своего стиля игры. Так вот, эльфы могут жить сотни и даже тысячи лет! Это сомнительный вариант на здесь и сейчас, как и Фати, но в какой-то момент это точно сработает. Ну, должно. Наш эльф научится играть в футбол, освоит каждую из позиций, наберется опыта на тренировках... В конце концов, «Монако», кажется, не очень-то и нужны варианты на здесь и сейчас, потому что тогда бы клуб не рисковал с Погба и Фати. Прошлый сезон команда провела на топ-уровне (финиш в тройке лучших Лиги 1) и без них. У эльфа будет время адаптироваться.

Грилиш: еще одна рок-звезда

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Погба был на самой вершине футбола – выиграл ЧМ. И упал с нее. Грилиш также там был – взял требл. И также упал. Обоих «выплюнул» Манчестер, просто разные местные команды. Оба не играют в футбол уже 2 года. Если бы не разные фамилии, я мог бы предположить, что это один и тот же персонаж. Но нет. Грилиш – младший. Это даже несколько менее рискованный вариант, чем Погба. «Монако», очевидно, имеет сильную центральную ось и слабое в вопросе реализации шансов нападение, поэтому подписывает Поля, который… будет создавать еще больше моментов, которые никто не будет реализовывать? Если цель «убивать» соперников не топ-конвертацией шансов, а их спамом («создадим столько, что точно забьем»), то Грилиш в пару к Погба – топ-вариант.

Дракон: повод включать Лигу 1

Поединки с участием Погба и Фати будут смотреть. Даже тот, кто не любит Л1, включит один из первых матчей этих футболистов, потому что просто интересно: что из этого получится? Потому что о Лиге 1 говорят не так много, а о звездных футболистах – да. И о Погба и Фати – бывшей суперзвезде и еще недавно самом перспективном игроке планеты – будут говорить немало. Они будут привлекать внимание, потому эти подписания «Монако» – не в последнюю очередь коммерческие. Тогда можно продолжить движение в этом направлении – и оформить трансфер дракона. Тот будет дышать огнем, летать, если повезет – даже раз или два попадет по мячу. Ради него матч Л1 включит любой. На этом заработают и чемпионат, и «Монако».

Супряга: заслуженный шанс в Европе

ФК Динамо

Когда-то Владислав забил 15 голов за сезон в УПЛ, причем сделал это еще до полномасштабного – тогда, когда сопротивление было значительно выше, чем сейчас. Уже тогда он заслужил получить свой шанс в Европе. Возможно, не в топ-команде, но в топ-лиге – точно. Но не получил. Была аренда в «Сампдорию», но там перспективный футболист имел лишь несколько минут. Конечно, их не хватило для забитого гола. Игрок несколько загоревал, вернулся в УПЛ и не забил ни разу за 3 сезона. Разве это справедливо? Нет, абсолютно. А кто как не «Монако», который только что подписал Фати, автора 2-х голов в чемпионатах Англии и Испании за 2 последних сезона, может исправить эту несправедливость? Здесь Владислав наконец-то получил бы то, что заслужил. Да и компания, как видите, хорошая.