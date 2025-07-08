Донецкий «Шахтер» продолжает готовиться к сезону 2025/26 на летних сборах в Словении.

Пресс-служба «горняков» поделилась интересным видео с тренировки команды, на котором бразильский правый защитник Винисиус Тобиас под мотивационные крики главного тренера Арды Турана выполняет серию ударов через себя.

«С такой мотивацией от тренера точно все получится! Серия эффектных ударов Винисиуса Тобиаса», – подписали видео в социальных сетях «Шахтера».

ВИДЕО. Мотивация Турана. Винисиус сделал серию ударов через себя