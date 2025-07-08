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  4. ВИДЕО. Мотивация Турана. Винисиус сделал серию ударов через себя
Украина. Премьер лига
08 июля 2025, 13:29 |
429
0

ВИДЕО. Мотивация Турана. Винисиус сделал серию ударов через себя

Бразильский защитник «Шахтера» куражится на тренировке

08 июля 2025, 13:29 |
429
0
ВИДЕО. Мотивация Турана. Винисиус сделал серию ударов через себя
ФК Шахтер. Винисиус Тобиас

Донецкий «Шахтер» продолжает готовиться к сезону 2025/26 на летних сборах в Словении.

Пресс-служба «горняков» поделилась интересным видео с тренировки команды, на котором бразильский правый защитник Винисиус Тобиас под мотивационные крики главного тренера Арды Турана выполняет серию ударов через себя.

«С такой мотивацией от тренера точно все получится! Серия эффектных ударов Винисиуса Тобиаса», – подписали видео в социальных сетях «Шахтера».

ВИДЕО. Мотивация Турана. Винисиус сделал серию ударов через себя

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Винисиус Тобиас Арда Туран Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы тренировка видео Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
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