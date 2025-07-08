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08 июля 2025, 12:20 |
268
0

Президент УАФ Андрей Шевченко посетил Испанию с важным рабочим визитом

Украинского функционера сопровождали Александр Шевченко и Игорь Грищенко

08 июля 2025, 12:20 |
268
0
Президент УАФ Андрей Шевченко посетил Испанию с важным рабочим визитом
УАФ. Андрей Шевченко и Рафаэль Лусан

В рамках рабочего визита в Испанию президент УАФ Андрей Шевченко, вице-президент Александр Шевченко и генеральный секретарь Игорь Грищенко посетили штаб-квартиру Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), где встретились с ее президентом Рафаэлем Лусаном и директором по международным отношениям Эдуардом Дервишаем.

Руководители национальных ассоциаций обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере развития футбола, в частности – проведение совместных детских футбольных лагерей с участием юных игроков из Украины, обмен опытом между украинскими и испанскими тренерами, а также возможность проведения Украиной официальных матчей на территории Испании.

Президент RFEF выразил солидарность и поддержку украинскому народу от имени всего футбольного сообщества Испании. Украинская ассоциация футбола высоко ценит готовность испанской стороны к конструктивному сотрудничеству в условиях полномасштабной войны и будет прилагать усилия по реализации совместных инициатив ради развития футбола и поддержки украинских детей.

ФОТО. Встреча представителей УАФ и Королевской испанской федерации футбола

УАФ
УАФ
УАФ
УАФ

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Украинская ассоциация футбола Королевская федерация футбола Испании (RFEF) Александр Шевченко (футбольный функционер) Андрей Шевченко Игорь Грищенко
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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