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Украина. Премьер лига
08 июля 2025, 11:33 |
331
0

Украинский клуб надеется не вылететь в Первую лигу в сезоне 2025/26

Наставник «Кудровки» Василий Баранов рассказал о задачах и целях команды

08 июля 2025, 11:33 |
331
0
Украинский клуб надеется не вылететь в Первую лигу в сезоне 2025/26
ФК Кудровка. Василий Баранов

Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов рассказал о целях и задачах команды на сезон 2025/26, а также признался, что надеется не вылететь из элитного дивизиона:

– Какой будет задача «Кудровки» на сезон?

– Конечно, команде, которая впервые выходит в Премьер-лигу, сложно говорить, что она сейчас начнет разрывать и будет в десятке или пятерке. Я думаю, все должно происходить постепенно. В стартовом сезоне нам нужно остаться в Премьер-лиге. Конечно, будем стараться не попасть в стыковые матчи, но только по ходу сезона станет понятно, как оно сложится.

Думаю, мы будем ставить задания на каждую игру и бороться за очки и результат. При этом наша цель – это не просто вырвать какую-то ничью. Нет. Мы будем играть на победу, а потом смотреть, что получилось, а что нет.

– Кого на сегодняшний день вы видите своими главными конкурентами в борьбе за эту задачу?

– Сейчас кого-нибудь назову, а у меня потом спросят: «А чего вы нас записали в борцы за выживание?» Нашими конкурентами есть все команды. Конечно, к новичкам Премьер-лиги – к нам, СК «Полтава» и «Эпицентру» – будут относиться как к борцам за выживание. От «Металлиста 1925» с их финансами и трансферами, возможно, будут ожидать борьбы за более высокие места. Однако это футбол. Посмотрим, – рассказал Баранов.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Василий Баранов
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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