ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок ПСЖ и сборной Италии сменил клуб в Катаре
Марко Верратти из «Аль-Араби» перебрался в «Аль-Духаиль»
32-летний итальянский полузащитник Марко Верратти официально перешел в катарский клуб «Аль-Дуихаль» из «Аль-Араби».
Известный игрок перебрался в новый клуб на правах свободного агента. Информация о контракте футболиста отсутствует.
За два сезона в «Аль-Арабе» Марко отыграл 40 поединков, забив четыре мяча и отдав 12 ассистов.
Верратти запомнился фанатам благодаря своим выступлениям во французском клубе ПСЖ, с которым полузащитник выиграл 30 трофеев.
Также Марко имеет в своем активе 55 матчей в составе сборной Италии. Полузащитник вместе с национальной командой триумфовал на чемпионате Европы 2020.
فيراتـــــي دحلاوي 🇮🇹🦉— Al Duhail SC | نادي الدحيل (@DuhailSC) July 7, 2025
ʙᴇɴᴠᴇɴᴜᴛᴏ, ᴍᴀʀᴄᴏ ᴠᴇʀʀᴀᴛᴛɪ#الدحيل | #قطر pic.twitter.com/dzbSd6JNfX
✍️ الدحيل يتعاقد مع النجم الإيطالي ماركو فيراتي#الدحيل | #قطر— Al Duhail SC | نادي الدحيل (@DuhailSC) July 7, 2025
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