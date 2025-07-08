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08 июля 2025, 10:58 | Обновлено 08 июля 2025, 10:59
352
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок ПСЖ и сборной Италии сменил клуб в Катаре

Марко Верратти из «Аль-Араби» перебрался в «Аль-Духаиль»

08 июля 2025, 10:58 | Обновлено 08 июля 2025, 10:59
352
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок ПСЖ и сборной Италии сменил клуб в Катаре
ФК Аль-Духаиль. Марко Верратти

32-летний итальянский полузащитник Марко Верратти официально перешел в катарский клуб «Аль-Дуихаль» из «Аль-Араби».

Известный игрок перебрался в новый клуб на правах свободного агента. Информация о контракте футболиста отсутствует.

За два сезона в «Аль-Арабе» Марко отыграл 40 поединков, забив четыре мяча и отдав 12 ассистов.

Верратти запомнился фанатам благодаря своим выступлениям во французском клубе ПСЖ, с которым полузащитник выиграл 30 трофеев.

Также Марко имеет в своем активе 55 матчей в составе сборной Италии. Полузащитник вместе с национальной командой триумфовал на чемпионате Европы 2020.

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трансферы Аль-Араби Марко Верратти чемпионат Катара по футболу Аль-Духаиль свободный агент
Андрей Витренко Источник
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