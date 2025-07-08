ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок ПСЖ и сборной Италии сменил клуб в Катаре

32-летний итальянский полузащитник Марко Верратти официально перешел в катарский клуб «Аль-Дуихаль» из «Аль-Араби».

Известный игрок перебрался в новый клуб на правах свободного агента. Информация о контракте футболиста отсутствует.

За два сезона в «Аль-Арабе» Марко отыграл 40 поединков, забив четыре мяча и отдав 12 ассистов.

Верратти запомнился фанатам благодаря своим выступлениям во французском клубе ПСЖ, с которым полузащитник выиграл 30 трофеев.

Также Марко имеет в своем активе 55 матчей в составе сборной Италии. Полузащитник вместе с национальной командой триумфовал на чемпионате Европы 2020.