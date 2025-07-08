Экс-капитан Динамо: «Мне всегда был ближе стиль Шахтера»
При этом Николай Морозюк терпеть не может донецкий клуб
Бывший капитан киевского «Динамо» Николай Морозюк рассказал, какой стиль футбола ему ближе по душе.
– Ты когда-то говорил, что не подходишь под стиль «Динамо». Почему тебе так казалось?
– Послушай, честно, не знаю... Не выношу донецкий «Шахтер», но мне почему-то всегда был ближе их стиль. Ты наверняка согласишься со мной, что «Шахтер» – это всегда контроль мяча, через пас, комбинационный футбол, а «Динамо» – это больше атлетика, скорость, контратаки.
Единственный период, когда я получал огромное удовольствие от футбола в «Динамо», это когда мы перешли на тактику в 5 защитников, где у меня был карт-бланш. Сняли с меня ответственность обороны, потому что это далеко не моя сильная сторона, но у меня были развязаны руки с точки зрения атаки. Я чувствовал себя просто фантастически. Это были лучшие мои сезоны. По системе гол + пас я показал довольно хороший результат. Но это длилось не так долго, – сказал Николай Морозюк.
Ранее Николай Морозюк рассказал об оккупации Донецка.
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