8 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Флуминенсе (Бразилия) и Челси (Англия).

Поединок пройдет на стадионе Мидоулендс в Ист-Рутфорде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Накануне поединка состоялась пресс-конференция главного тренера лондонского Челси Энцо Марески, на которой он пожаловался журналистам, что его команда провела 63 матча за сезон. Таким образом итальянец пытался донести до журналистов мысль, что европейские команды подходят к клубному чемпионату мира в худших условиях, чем южноамериканские.

На этот тезис тренера отреагировал один из журналистов, справедливо указав, что за этот же период времени будущий соперник Челси, Флуминенсе, провел 70 матчей. В ответ на это Энцо Мареска сумел лишь покачать головой.

ВИДЕО. Журналист оставил Мареску без слов перед полуфиналом КЧМ