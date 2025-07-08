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  4. Максим ТАЛОВЕРОВ: «У меня даже нет слов. Такого никому не пожелаешь»
Англия
08 июля 2025, 10:15 |
1585
1

Максим ТАЛОВЕРОВ: «У меня даже нет слов. Такого никому не пожелаешь»

Украинский защитник отреагировал на смерть Диогу Жоты

08 июля 2025, 10:15 |
1585
1
Максим ТАЛОВЕРОВ: «У меня даже нет слов. Такого никому не пожелаешь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Украинский центральный защитник «Сток Сити» Максим Таловеров прокомментировал гибель португальского нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты:

«Если честно, у меня даже нет слов, очень трудно говорить на эту тему. Просто хочется выразить глубокое сожаление от того, что произошло, это огромная трагедия не только для «Ливерпуля» и для его семьи, но и для всего футбольного мира. Такого никому не пожелаешь. Скажу только, что это был один из сильнейших футболистов, против которых я когда-либо играл. Очень жаль, что случилось такое горе».

Всего Диогу Жота успел провести 182 матча за «Ливерпуль», отличившись 65 забитыми мячами и 26 голевыми передачами. Вместе с мерсисайдцами он выиграл 4 трофея.

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Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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