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  4. Тейлор Фритц – Карен Хачанов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
08 июля 2025, 06:18 |
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0

Тейлор Фритц – Карен Хачанов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2025

08 июля 2025, 06:18 |
60
0
Тейлор Фритц – Карен Хачанов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

8 июля состоятся матчи 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025 в нижней части мужской сетки одиночного разряда.

Ориентировочно в 15:00 на корт №1 выйдут Тейлор Фритц (США, ATP 5) и Карен Хачанов (АТР 20).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча соперников. Счет 2:0 в пользу Карена.

Победитель противостояния в полуфинале поборется либо против Кэмерона Норри, либо против Карлоса Алькараса.

📺 Видеотрансляция

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Тейлор Фритц Карен Хачанов смотреть онлайн Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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