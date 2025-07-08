Тейлор Фритц – Карен Хачанов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июля состоятся матчи 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025 в нижней части мужской сетки одиночного разряда.

Ориентировочно в 15:00 на корт №1 выйдут Тейлор Фритц (США, ATP 5) и Карен Хачанов (АТР 20).

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Это будет третья встреча соперников. Счет 2:0 в пользу Карена.

Победитель противостояния в полуфинале поборется либо против Кэмерона Норри, либо против Карлоса Алькараса.

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