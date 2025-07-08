Уимблдон08 июля 2025, 06:18 |
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Тейлор Фритц – Карен Хачанов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2025
08 июля 2025, 06:18 |
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8 июля состоятся матчи 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025 в нижней части мужской сетки одиночного разряда.
Ориентировочно в 15:00 на корт №1 выйдут Тейлор Фритц (США, ATP 5) и Карен Хачанов (АТР 20).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Это будет третья встреча соперников. Счет 2:0 в пользу Карена.
Победитель противостояния в полуфинале поборется либо против Кэмерона Норри, либо против Карлоса Алькараса.
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